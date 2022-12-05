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FED faiz kararı ne zaman?

Piyasaların beklediği veriler tek tek açıklanıyor. Enflasyon verileri, Aralık ayına girilmesiyle birlikte merak ediliyordu. TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 2,88'e geriledi. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu. Altın ve dolar yatırımcısının beklediği FED faiz kararı için ise geri sayım sürüyor. Peki, FED'in yıl sonu faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FED yıl sonu faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed faiz kararı

FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Binlerce yatırımcının yakından takip ettiği FED kararları, altın ve dolar yatırımlarını etkileyebiliyor. Peki, FED'in yıl sonu faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman?

FED’in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, bir sonraki faiz kararını toplantı tarihi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak. 14 Aralık akşamı saat 21.30'da ise FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.

FED Başkanı Jerome Powell’dan faiz açıklaması

Faiz artırım hızını ise yavaşlatabileceklerini belirten Powell, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir." diye konuştu.

Powell, "Enflasyonu kontrol edebilmek için faizi daha ne kadar artırmamız gerekeceği ve para politikasını ne kadar süre kısıtlayıcı şekilde tutacağımız, faiz artırım konusundaki yavaşlamaya ilişkin zamanlamadan çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

FED ekim ayı faiz kararı ne oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.

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