10 aylık bebeğin nefes borusuna şeker ambalajı kaçtı: Operasyonla çıkarıldı

"HIZLI MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ"





Ekibiyle operasyonu gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doktor Selim Özkaya, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, “Hastamızın, bayram günü evde yerde bulduğu şeker ambalajını ağzına atması sonrası ciddi solunum sıkıntısı olmuş ve sonrasında da hırıltılı solunum, öksürük nöbetleri başlamış. Biz hastamızı acil servisimizde değerlendirdiğimizde, yutmuş olduğu bu yabancı cismin akciğerlerine kaçtığını tespit ettik ve hastamıza ameliyathanede genel anestezi altında bronkoskopi işlemi yaptık. Anestezi uzmanımız doktor İdris Bey'in de yardımıyla hastanın ana hava yollarındaki, soluk borusundaki yabancı cismi çıkarttık. Sonrasında rahat uyandı hastamız. Herhangi bir sıkıntı olmadı. 1 gün kadar yoğun bakım servisinde takip ettik. Genel durumu iyi olunca klinik odaya aldık. Şu an genel durumu iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Taburculuğunu planlamaktayız. Çocukların ana hava yolları çok dar olduğu için bu tarz yabancı cisimler ana hava yolunu tıkayıp ciddi solunum sıkıntısına sebep olabiliyor. Bu yüzden hızlı müdahale çok önemli bu tarz vakalarda. Hastamız bize geldiğinde ciddi solunum sıkıntısı vardı. Ana hava yolları tıkandığı için bu tarz hastalarda solunumun durması, ölüm riski dahil her şey mevcut. Hava yollarını temizledik. Bu sayede hastamız hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmuş oldu. Bu yaştaki çocuklar yerde buldukları küçük cisimleri ağızlarına atma eğilimindeler. O yüzden aileleri, bebekleri yalnız bırakmamaları konusunda uyarmak istiyoruz” diye konuştu.