58 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu: Sivas'ta filmlere konu olacak hikaye

"58 yıl sonra 3,5 yıl mücadele ardından kimliğime kavuştum"





Kimliğini 58 yıllık mücadele ardından aldığı için gözyaşlarına hâkim olamadığını söyleyen Şimşek, "E-Devlet'e girdiğim zaman alt ve üst soy görünmüyordu. Kanuni haklarım da yoktu. Ne bu tarafta ne de o tarafta yoktur. Bir şey ortada dönüyordu. Hiçbir suçum olmamasına rağmen kanuni haklarım olmadığı için suçluda çıkabilirdim. Sahte kimlikten suçlu çıkabilirdim. 58 yıl sonra 3,5 yıl mücadele ardından kimliğime kavuştum. Ailem ve eşim hem maddi hem de manevi yönden bana çok destek oldular. Artık son demlerdeydik, dava kapanacaktı. Adliye çalışanlarına ve hâkime de çok teşekkür ediyorum. Son olarak DNA testine başvurduk. Sonucunda da kimliğimi alabildim. Kimliğimi aldığımda geçmişimi yaşadım. Manevi babama teşekkür ediyorum. Aslında benim babam oydu. Ama kimlikte de olsa mecbur biyolojik olanı yazdırmalıydım. Herkesin cebinde olan bir kimliği 58 yıllık mücadele ardından aldığım için çok ağladım" dedi.