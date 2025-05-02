Aksaray sokakları gece gece Veliefendi'ye döndü: Belediye "Atı bağlayın, biz sabah ekip göndeririz" dedi

Trafikteki tehlike yaşanmaması için seferber olan sürücü ve vatandaşlar hem araçlarla hem de yaya olarak atı parka doğru kovaladı. İnatçı at birçok kez parka girmek istemeyip cadde ve sokaklarda adeta dört nala koşarken, yağmura bile aldırış etmeyen sürücüler atı bir saatlik mücadelenin sonunda Kılıçaslan Parkı girişinde araçlarla sıkıştırdı. Çaresiz parka giren at trafikteki tehlikeyi de ortadan kaldırırken, bu kez vatandaşların atı yakalayıp bağlama mücadelesi başladı. Atı tamamen parkın içine alan vatandaşlar atı boynundaki ipten yakalayıp parktaki kamelyaya bağladı. Yaklaşık 1,5 saatlik zorlu mücadelenin ardından rahat bir nefes alan vatandaşlar son olarak atı severek olay yerinden ayrıldı.