Aksaray’da kırmızı listedeki Afrika Papağanı ele geçirildi

Polis ekiplerinin gelmesine rağmen papağanı vermek istemeyen M.A. ve yakını, görüntü alan basın mensuplarına da "Ne kadar salakça" deyip tepki gösterdi. Polis memurları M.A. ve yakınlarını sakinleştirerek gerginliği önlerken, papağan ekiplerce koruma altına alındı.M.A. isimli şahsa ise 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun 18/1 Maddesi gereğince 30 bin lira para cezası kesildi. Koruma altına alınan Timneh Afrika Gri Papağanının kontrollerinin ardından Karatay Hayvanat Bahçesine gönderileceği öğrenildi.