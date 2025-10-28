Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Aksaray’da otomobil takla attı: İki kişi yaralandı

Aksaray’da otomobil takla attı: İki kişi yaralandı

22:3328/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Aksaray’da traktöre çarpmamak için manevra yapan otomobil araziye takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray’ın Eskil ilçesi Bozmahmut-Eskil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer D. idaresindeki 06 DDH 447 plakalı otomobil, yolda aniden gördüğü traktöre çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil araziye takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü ve yolcu konumundaki Fatih A. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

#Aksaray
#Trafik kazası
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? İşte beklenen tarihler