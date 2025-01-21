Yetkililer, bu oranın insan sağlığı için ölümcül olabileceğini belirtti. Gazın havaya karıştığını ve bölgenin güvenli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden AFAD yetkilileri, “Yaptığımız ölçümler, bölgedeki gaz seviyesinin tehlikeli boyutlarda olduğunu gösteriyor. Araştırmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın bu bölgeden uzak durmaları önem arz ediyor” açıklamasında bulundu.