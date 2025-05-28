Alkollü sürücü 1.24 promil ile yakalandı: 'Ekmeğimle oynuyorsunuz' diye polise dil döktü

Bu ısrarında da başarılı olamayan sürücü, olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına da, "Sen de çekip durma bak, yanlış yapıyorsun, benim ağzımı bozdurma" dedi. Olay yerine gelen asayiş ekiplerince gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, servis minibüsü ise trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çekildi.