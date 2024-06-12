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Banka kasası değil aşiret düğünü! İki gün iki gece sürdü: Takı ve para miktarı dudak uçuklattı

14:17 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:17 - 12/06/2024 Çarşamba
DHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Jirki aşiretinin liderlerinden Cemil Öter'in kardeşi Özcan Öter (27) ile Merve Akpınar (23), 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Yaklaşık 5 bin davetlinin katıldığı düğünde, geline 2 kilo altın, damada 2 milyon 750 bin lira takıldı.

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Beytüşşebap ilçesinde Jirki aşiretinin liderlerinden Cemil Öter'in kardeşi Özcan Öter ile Merve Akpınar, 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi.

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350 kilo etli yemeğin hazırlanarak ikram edildiği düğünde yöresel kıyafetli davetliler, Türkçe ve Kürtçe şarkılar ile havai fişekler eşliğinde halaylar çekti.

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Metrelerce uzanan halay zinciri de havadan görüntülendi. 

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Düğünde geline 2 kilo altın, damada 2 milyon 750 bin lira takıldı.

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Düğüne ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çevre aşiretlerin liderleri de katıldı.

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Jirki aşiret liderlerinden 'Cemil Ağa' olarak da anılan Cemil Öter, düğündeki kalabalıkla ilgili olarak, "Gerek düğünlerde gerekse taziyelerde olan birlik, beraberlik ruhu geçmişten gelen bir kültürdür.

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Herhangi bir siyasi düşüncenin toplanma yeri değildir. Gelemeyenlerin tebrik mesajları da sayamayacağım kadar çok.

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Bugüne eşlik eden herkese çok teşekkür ederim" dedi. 

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Damadın bir diğer ağabeyi Mehmet Salih Öter de "Düğünümüz çok güzel geçti. Katılan akraba, aşiret, tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

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Damadın yeğeni Fevzi Öter ise "Güzel dileklerini ve takılarını gönderen tüm dost ve akrabalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çiftimize 2 milyon 750 bin TL ve 2 kilo takı takıldı" dedi. 

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#Şırnak
#Düğün
#Aşiret
#Altın
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