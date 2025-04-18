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Batman AFAD'dan sınırları aşan tatbikat: Engebeli arazide kusursuz müdahale

Batman AFAD'dan sınırları aşan tatbikat: Engebeli arazide kusursuz müdahale

22:0718/04/2025, Cuma
IHA
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Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), afetlere karşı daha etkin ve profesyonel müdahale sağlamak amacıyla Hasankeyf ilçesinin engebeli arazisinde geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi.

Batman'da 18 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen özel eğitimde, doğada ip teknikleriyle erişim, istasyon kurma ve yüksek noktalardan güvenli iniş gibi hayati beceriler uygulamalı olarak test edildi. 

 Batman AFAD İl Müdürü Mehmet Karaaslan'ın katılımıyla gerçekleşen tatbikat, ekip üyelerinin zorlu şartlara uyum sağlama ve koordinasyon becerilerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefledi. 

Hasankeyf'in doğal yapısı içerisinde yapılan doğa yürüyüşü ve teknik eğitimler, ekiplerin sahada hızlı ve etkili karar alma yeteneklerini güçlendirdi.

Afet anlarında saniyeler içinde kritik müdahalelerin nasıl yapılacağını deneyimleme fırsatı sunan Batman AFAD yetkilileri, afetlere karşı daha dirençli ve bilinçli bir toplum için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

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