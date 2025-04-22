Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamuran Aldemir de yaylanın tam bir doğa harikası olduğunu dile getirerek, güzelliklerini görmek ve göstermek açısından güzel bir etkinliğin organize edildiğini anlattı.





Yürüyüşe katılan Batman Ziya Gökalp İlkokulu Müdürü Zeyneddin Güler ise etkinliğin çok güzel geçtiğini kaydederek, "İlk defa ters laleyi yerinde ve mekanında gördük. Biraz zor ve yorucuydu ama bu güzelliğe değdi." diye konuştu.