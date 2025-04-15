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Batman'da acı olay: Dengesini kaybedip merdivenlerden düşen adam hayatını kaybetti

Batman'da acı olay: Dengesini kaybedip merdivenlerden düşen adam hayatını kaybetti

22:1515/04/2025, Salı
DHA
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Batman'da dengesini kaybederek merdivenlerden düşen Mehmet Tuna (60), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Petrolkent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Tuna, apartman merdivenlerinde dengesini kaybedip düştü.

Tuna'yı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Tuna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tuna'nın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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