Batman'da balkon çöktü: Ölü ve yaralılar var

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir evin betonarme sundurmasının çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batman Atbağı köyündeki bir evin betonarme sundurmasının tamir edilmesi için 3 işçi çalışma başlattı.
Bu sırada meydana gelen çökmede, 3 işçiyle evde ikamet eden 7 kişi göçüğün altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çökmede 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.