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Batman'da balkon çöktü: Ölü ve yaralılar var

Batman'da balkon çöktü: Ölü ve yaralılar var

17:0415/06/2025, Pazar
DHA
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Batman'ın Beşiri ilçesinde bir evin betonarme sundurmasının çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman Atbağı köyündeki bir evin betonarme sundurmasının tamir edilmesi için 3 işçi çalışma başlattı.

Bu sırada meydana gelen çökmede, 3 işçiyle evde ikamet eden 7 kişi göçüğün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çökmede 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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