Batman'da balkon çöktü: Ölü ve yaralılar var

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir evin betonarme sundurmasının çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1 /6 Batman Atbağı köyündeki bir evin betonarme sundurmasının tamir edilmesi için 3 işçi çalışma başlattı.

2 /6 Bu sırada meydana gelen çökmede, 3 işçiyle evde ikamet eden 7 kişi göçüğün altında kaldı.

3 /6 İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 /6 Çökmede 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

5 /6 Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.