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Batman'da feci kaza: Kamyonet uçuruma yuvarlandı

Batman'da feci kaza: Kamyonet uçuruma yuvarlandı

12:1119/12/2024, Perşembe
DHA
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<p>Kaza, sabah saatlerinde, Sason ilçesinde meydana geldi. Geçitli köyünden ilçe merkezine seyir halindeki Latif Ş.'nin hakimiyetini yitirdiği 34 DBA 431 plakalı kamyonet, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı.&nbsp;</p>
Kaza, sabah saatlerinde, Sason ilçesinde meydana geldi. Geçitli köyünden ilçe merkezine seyir halindeki Latif Ş.'nin hakimiyetini yitirdiği 34 DBA 431 plakalı kamyonet, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Batman'ın Sason ilçesinde, 300 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki Gülsüme Kaplan (63) yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 6 kişi ise yaralandı.

Kamyonetin sürücüsü ile Gülsüme Kaplan, Muhammet A., Cahit Y., Fersende Ş., İsmail Y. ve Hüseyin T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Gülsüme Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaplan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Yaralılardan 3'ünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Batman
#Trafik Kazası
#Kamyonet

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