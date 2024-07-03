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Batman'da korku dolu anlar: Su kanalına düşen hafif ticari araçtaki iki kişiyi çevredekiler kurtardı

20:01 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 20:03 - 3/07/2024 Çarşamba
DHA
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Batman'da kontrolden çıkarak su kanalına düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

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Kaza, akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Demirlipınar Köyünde meydana geldi. Yasin T. idaresindeki 21 AAB 118 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak su kanalına düştü.

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 Sürücü ile yanındaki Fatih T., çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç çekici yardımıyla sudan çıkarıldı. 

#Batman
#Otmobil
#Su kanalı
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