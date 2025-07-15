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Batman'da kuvvetli rüzgar yurt çatısını uçurdu: Ağaçlar araçların üzerine devrildi

Batman'da kuvvetli rüzgar yurt çatısını uçurdu: Ağaçlar araçların üzerine devrildi

18:3415/07/2025, Salı
DHA
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Batman'da etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgarla öğrenci yurdunun çatısı uçtu, bazı ağaçlar da araçların üzerine devrildi.

Batman'da öğleden sonra etkili olan yağış ve ardından gelen kuvvetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. 

Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda bulunan Seyyid Bilal Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısı rüzgarın etkisiyle uçarak bahçesine düştü.

O anlar kameralara yansırken, olayda yaralanan olmadı. Çatının düşen parçalarının kaldırılması ve onarım için çalışma başlatıldı.

Ayrıca, kent genelinde birçok noktada ağaçlar devrilirken, bazı araçlar devrilen ağaçların altında kaldı. 

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