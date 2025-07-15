Batman'da kuvvetli rüzgar yurt çatısını uçurdu: Ağaçlar araçların üzerine devrildi

Batman'da etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgarla öğrenci yurdunun çatısı uçtu, bazı ağaçlar da araçların üzerine devrildi.

1 /9 Batman'da öğleden sonra etkili olan yağış ve ardından gelen kuvvetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

2 /9 Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda bulunan Seyyid Bilal Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısı rüzgarın etkisiyle uçarak bahçesine düştü.

3 /9 O anlar kameralara yansırken, olayda yaralanan olmadı. Çatının düşen parçalarının kaldırılması ve onarım için çalışma başlatıldı.

4 /9 Ayrıca, kent genelinde birçok noktada ağaçlar devrilirken, bazı araçlar devrilen ağaçların altında kaldı.

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