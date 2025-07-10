"Belediyemizin bu katliamla ilgisi yoktur" diyen CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Melek Subaşı'nın, katliam görüntülerini sildirdiği ortaya çıktı

Olayın araştırılıp incelenmesi için atanan Muhakkik ile Belediye kurumları arasında geçen resmi yazışmalarda, CHP'li Melek mızrak Subaşı'nın, verdiği talimatla Belediye Barınağındaki kamera kayıt sistemine ait 2 adet sabit diskten tüm görüntüleri sildirdiği ve disklerin de kendisine teslim edildiği ortaya çıktı.





Sabah'ın haberine göre, yapılan resmi yazışmalarda, "Verdiğiniz talimat üzerine yerinden sökülerek ve üzerindeki bilgiler silinerek tarafınıza teslim edilen sabit disklerin ve DVD'lerin kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Savcılığına teslim edilmediği, sabit disk ve DVD'lerin 3 iş günü içinde teslim edilmesi gerektiğini tarafınıza bildiririm" denildi.











