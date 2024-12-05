Bölgeden petrol fışkırıyor: Şehrin çehresi yakında değişecek

“Şırnak'ta petrol fışkırıyor"





Gabar Dağı'nda yapılan hemen hemen her sondajdan petrol çıktığını ve bu durumun bölge halkına büyük bir mutluluk verdiğini ifade eden Kayaboyun köyünün muhtarı Hakan Vural, “Şırnak'ta petrol fışkırıyor. Göründüğü gibi Şırnak'ın her yerinde sondajlar var. İş istihdamı çoğalıyor. Şırnak'ın çehresi değişecek yakında, tabii halk olarak biz çok mutluyuz. Petrol üretimi 58 bin varilin üzerine çıktı. Bölge halkı olarak çok mutluyuz. İnşallah ülke ekonomisine de büyük katkısı olacak. Şırnak'ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.