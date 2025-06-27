Boş araziden alevler yükseldi: Vatandaşlar ve ekipler seferber oldu

Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Arslan, "Yangın ihbarını aldıktan sonra hemen müdahale ettik. AFAD arazözü ve emniyetin TOMA'sı ile müdahalelerimizi yaptık. Şu anda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başladık. Allah'a şükür herhangi, bir eve sıçramadan kontrol altına alındı. Şu anda ikamet edilen evlerin hiçbirisinde yangın belirtisi yok" dedi.