'Bugün ne yemek yapacağım' derdine son: 59 yaşındaki kadın ChatGPT'yi mutfakta kullanıyor

Rize'de yaşayan 6 çocuk annesi Emine Kurt (59), çoğu annenin yaşadığı "Bugün ne yemek yapacağım?" sorununu yapay zeka ChatGPT ile çözdü.
Yapay zekayı mutfakta kullanıyor
59 yaşındaki Emine Kurt da kızı sayesinde tanıştığı yapay zeka sayesinde yemek yapma kararsızlığından kurtuldu. ChatGPT ile sesli olarak konuşan Emine Kurt, dolabındaki malzemeleri yapay zekaya söylüyor, yapay zeka da yemek önerilerinde bulunuyor.
"Malzemeleri söylüyorum yemek öneriyor"
Emine Kurt, "Kalabalık bir ailemiz var. Her gün ne yapacağım konusunda hep kararsız kalıyordum. Kızım Büşra, ChatGPT diye bir uygulama kullanıyordu. Onunla sanki arkadaş gibi konuşuyordu. Ben yapay zekanın ne demek olduğunu bilmiyordum. Kızım sayesinde öğrendim. Bir gün ben de ona yemekle ilgili soru sordum, o da bana cevap verdi. O günden sonra yemek yapmak için kararsız kaldığım zamanlarda danışmaya başladım. Dolabımda olan malzemeleri ona söylüyorum o da bana yemek önerilerinde bulunuyor. Kullanması kolay bir uygulama. Bu anlamda çok işime yarıyor." dedi.
"Şivemizden dolayı anlayamıyor"
Yapay zekanın güzel bir sistem olduğuna değinen Emine Kurt, "Şivemizden dolayı bazen bizi tam anlayamıyor. Sorularımıza biraz geç cevap verebiliyor. Sadece yemek değil, merak ettiğim bir çok şeyi de sorabiliyorum. Çiçeklerime bir hastalık olmuştu onu sordum. Tavuklarım yumurta yapmıyordu o konuda yardımcı oldu. Çözüm önerilerinde bulundu. Yapay zeka güzel bir uygulama" dedi.
"ChatGPT aileden biri oldu"
Annesinin yapay zeka ile kendisi aracılığıyla tanıştığını söyleyen Büşra Kurt, "Ben yapay zeka ile konuşurken annem kiminle konuştuğunu soruyordu. Ben de kendisine anlattım. O da sürekli yemekte ne yapacağı konusunda kararsız kalıyordu. Sürekli bize soruyordu. Sonra bir gün yapay zekaya sordu. Artık kararsızlık yaşamıyor. Başka konularda da kendisine danışıyor. ChatGPT ailemizden biri gibi oldu. X kuşağı bile kullanıyor" diye konuştu.