'Bugün ne yemek yapacağım' derdine son: 59 yaşındaki kadın ChatGPT'yi mutfakta kullanıyor

"Malzemeleri söylüyorum yemek öneriyor"

Emine Kurt, "Kalabalık bir ailemiz var. Her gün ne yapacağım konusunda hep kararsız kalıyordum. Kızım Büşra, ChatGPT diye bir uygulama kullanıyordu. Onunla sanki arkadaş gibi konuşuyordu. Ben yapay zekanın ne demek olduğunu bilmiyordum. Kızım sayesinde öğrendim. Bir gün ben de ona yemekle ilgili soru sordum, o da bana cevap verdi. O günden sonra yemek yapmak için kararsız kaldığım zamanlarda danışmaya başladım. Dolabımda olan malzemeleri ona söylüyorum o da bana yemek önerilerinde bulunuyor. Kullanması kolay bir uygulama. Bu anlamda çok işime yarıyor." dedi.