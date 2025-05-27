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Büyük acı: Annesi ve iki kardeşi ölmüştü Ceylan da kurtarılamadı

Büyük acı: Annesi ve iki kardeşi ölmüştü Ceylan da kurtarılamadı

14:2127/05/2025, Salı
DHA
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<p>Kaza, 24 Mayıs'ta Cizre-Şırnak kara yolunda meydana geldi. </p>
Kaza, 24 Mayıs'ta Cizre-Şırnak kara yolunda meydana geldi.

Şırnak'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada annesi Azime Aytaş (54) ile kız kardeşleri Nesrin (26) ve Sibel'i kaybeden Ceylan Aytaş (27) da kurtarılamadı.

M.A.'nın kontrolünü kaybettiği 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.

İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Ekipler, araçtaki Azime Aytaş ve kızları Nesrin ile Sibel'in öldüğünü belirledi.

Yaralılar Ceylan Aytaş, L.A. (29) ve sürücü M.A., ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Hayati tehlikesi bulunan Ceylan Aytaş, ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Ceylan Aytaş, bu sabah hayatını kaybetti. 

Aytaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından annesi ve kardeşlerinin yanına defnedilmek üzere Silopi ilçesine gönderildi.

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