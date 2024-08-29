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Çorum'da maymun paniği: Evden kaçıp genç kızı ısırdı

13:50 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:58 - 29/08/2024 Perşembe
AA

Çorum'da bir maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

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Buharaevler Mahallesi Buharaevler 3. Cadde'deki bir evden kaçan maymun, işe gitmek için caddeden geçen Buse E.S'ye (19) saldırdı.

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İhbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


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Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

#Çorum
#Maymun
#Buharaevler
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