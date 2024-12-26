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Pitbull faciası: Çilingirle girilen evinde başı parçalanmış cesedi bulundu

Pitbull faciası: Çilingirle girilen evinde başı parçalanmış cesedi bulundu

19:1826/12/2024, Perşembe
DHA
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Çorum'da yakınlarının haber alamadığı Ahmet Selim Vural'ın (45), evinde başı parçalanmış cesedi bulundu. Vural'ın beslediği 'Pitbull' cinsi köpeği tarafından parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Vural'ın köpeğin saldırısında mı yoksa başka bir nedenle mi yaşamını yitirdiği, otopsi ile belli olacak.

Olay, Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'ta meydana geldi. Yurt dışındaki ailesi Ahmet Selim Vural'dan 3 haftadır haber alamayınca, yakınlarıyla telefonla görüşüp yardım istedi.

Bunun üzerine bir yakını 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde Vural başı parçalanmış halde buldu. Ahmet Selim Vural'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vural'ın başının evde beslediği 'Pitbull' cinsi köpeği tarafından parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 

Ahmet Selim Vural'ın köpeğin saldırısında mı, yoksa başka bir nedenle mi yaşamını yitirdiği, otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

#Çorum
#Ceset
#Pitbull

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