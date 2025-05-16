Çorum'da yangın: İki ev ve iki samanlık kullanılamaz hale geldi

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil köyünde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bir ev ve iki samanlığa da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

1 /5 Yangın, saat 20.30 sıralarında İskilip ilçesi Hacıhalil köyünde meydana geldi. Tek katlı bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

2 /5 Rüzgarın da etkisiyle yangın, yanındaki bir başka eve ve 2 samanlığa da sıçradı.

3 /5 İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

4 /5 2 ev ve 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.