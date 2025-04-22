Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Dedelerinden kalma geleneği sürdürüyor: Traktörün giremediği tarlalar atla sürülüyor

Dedelerinden kalma geleneği sürdürüyor: Traktörün giremediği tarlalar atla sürülüyor

12:3822/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde arazilerin engebeli oluşundan dolayı traktörlerin giremediği tarla ve bağlar atlarla sürülüyor. Atların girmediği yerler ise çapa ile düzeltiliyor.

Dedelerinden kalma geleneği sürdüren köy sakinlerinden Salih Kavak, at ve katır gibi hayvanlarla tarlayı sürdüklerini söyledi. 

Kavak, bu işin çok zahmetli ve zor olduğunu ancak tarlaları sürmek için başka şanslarının olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Gördüğünüz gibi traktörlerin girmediği yerleri atla sürüyoruz. Atların girmediği yerleri ise kendimiz çapalarla yapıyoruz. Çok zahmetli bir iş bundan dolayı çok yoruluyoruz. Mecbur kaldığımızdan dolayı yapmak zorundayız."

Köylüler traktörlerin girmediği arazide atlarla sürdükleri tarlalarına tohumlarını da atarak ekinlerini ekiyor.

#Batman
#Tarla
#Gercüş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklinin farklı zam tablosu oluştu! 16.5 milyon emeklinin taban maaşı değişiyor: 14.469 TL maaş ödemesi alanlar...