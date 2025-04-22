Dedelerinden kalma geleneği sürdürüyor: Traktörün giremediği tarlalar atla sürülüyor

"Gördüğünüz gibi traktörlerin girmediği yerleri atla sürüyoruz. Atların girmediği yerleri ise kendimiz çapalarla yapıyoruz. Çok zahmetli bir iş bundan dolayı çok yoruluyoruz. Mecbur kaldığımızdan dolayı yapmak zorundayız."