Dişi ağrıdığı için yasal sınırın 9 katı fazla alkol almış: Polisleri canından bezdirdi ters kelepçe ile gitti

Her seferinde "Dişim ağrıyor" diyerek feryat eden ve alkollü olmadığını belirterek ayakta bile duramayan şahıs polis memurlarına da ilginç sözler sarf etti. "Ben terörist değilim" deyip devletin aracına da zarar veren alkollü sürücü, "Polis değil başka biri olsun bak neler yapıyordum ben" şeklinde cümleler kurdu. Ayakta bile duramayan şahsa alkolmetre üfletilerek yapılan alkol testinde 1.79 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Buna rağmen alkollü olmadığını iddia eden sürücü, "Sarhoş olsam hatırlamam ama hatırlıyorum" dedi. Sürücü işlemlerin ardından asayiş ekiplerince gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.