Dünyanın en iyi sürü koruma köpeği: Kurt popülasyonundaki artış talebi arttırdı

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kangal köpeği yetiştiricisi Umut Taşdelen, "Yurt içinde de ciddi manada Kangal köpeklerimiz talep görmektedir. Baharın kendini göstermesiyle yaylacılık başladı. Doğu bölgelerinde kurt sürülerinin çoğalması ile birlikte yurt içinden de büyük talepler bulunmaktadır. Kurt akıllı ve zeki bir hayvandır. Kangal köpeği de aynı onun gibi zeki ve akıllı bir hayvandır. İki zeki hayvan birbiriyle mücadele ediyor. Kangal köpeği görevini en iyi şekilde yapan bir hayvandır. Kurt da bir avcıdır dolayısıyla ikisi birbiriyle arazide sürekli karşılaşabilecek hayvanlardır. Son yıllarda kurtların popülasyonu oldukça çoğaldı. Önceden 6'lı, 7'li kurtlar görülürdü ama şimdi 17'li 20'li kurtlardan bahsediyorlar. Dolayısıyla Kangal köpeğine gerçekten ciddi manada ihtiyaç duyuyor çiftçilerimiz. Haliyle de kangal köpeklerine talep oldukça yüksek oldu. Genelde hayvancılığa müsait olan illerimizden talep geliyor. İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden talepler iletiliyor" dedi.