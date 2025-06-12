Ev sahibi olmak isteyen 25 köylüyü dolandırdığı öne sürülen müteahhit hakkında suç duyurusu

''Köyümüze 52 konut yapılacaktı. Bu konutlardan 30 tanesi ise kaldı. Kalma sebebi de sadece temel kazıldı ve temel atılmadığı için 30 tane konut iptal oldu. Bunlardan 25 kişi müteahhide ödemeleri yaptı. Ancak müteahhit paraları alarak ortadan kayboldu. Yeni gelen müteahhit, yarım kalan 22 tane konutu yapıyor ve tamamlayıp bırakacak. Ama ödeme yapan temel kazma parası ve temel atma parası veren 25 kişi şu an da mağdur durumda. 5 kişi ise temel parası ödemedi. Yeni gelen müteahhit de ‘Siz ödemeleri kime verdiyseniz ondan isteyin. Benim o müteahhitle hiçbir ilişkim yok' diyor. Ödemeleri alan müteahhit kayboldu. Kişi başı ortalama 140 bin ile 170 bin arası ödeme yapıldı. Müteahhitle konuştuğumuzda 2023 yılının sonunda başlanacak, 2024'ün sonunda 1 yıl içinde teslim edilecekti. Evlerin toplam maliyeti de 1 milyon 300 bine mal olacaktı. Bu 1 milyon 300 binin 400 binini şahıslar karşılayacak, 900 binini de bakanlık destek kredisi verecekti. O krediyi vatandaş daha sonradan devlete ödeme yapacaktı. Ben dahil 25 kişinin hayalleri suya düştü. Şu anda hiçbir şekilde çare bulamıyoruz, sorumluyu da bulamıyoruz, para ödediğimiz kişiyi bulamıyoruz. Yetkili olan kişilerden köylü olarak yardım bekliyoruz."