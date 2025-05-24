Fiyatı yarım altınla yarışıyor: Sivas'ta yetişen bitkinin kök kısmındaki özden elde ediliyor

Toplayan kişi sayısının az olması ve toplama aşamasının da zor olmasından dolayı kilosu 10 bin ile 12 bin lira arasında değişen Kenger sakızının tanesi de 25 liradan alıcı buluyor."Şimdiki sakızlar tamamıyla plastik, kenger sakızı doğal"Kenger sakızının diğer sakızlara göre doğal ve faydalı olduğunu ifade eden Sivas'ta Aktarlık yapan Muhammet Emin Gülle, "Kenger bitkisi diğer bir ismiyle ışkın otu diye de adlandırılıyor.



