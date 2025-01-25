Gabar Dağı'nda 500 kilometrelik yol yapıldı

Gabar Dağı'nda saklı kalan turizm cenneti açığa çıkarılmalı

Ekonomist Mesut Balta ise Gabar Dağı'nda yapılan yolun hem petrol taşımacılığı hem de bölgede bugüne kadar saklı kalan turizm alanlarının yeniden keşfedilmesi için çok önemli olduğunu belirterek, “Gabar bölgesinde, petrol bölgesinde 500 kilometre yol yapıldığını görüyoruz. Bu sadece petrol sektörü yönünden değil, aynı zamanda Gabar Dağı'ndaki oldukça gizemli ve bugüne kadar keşfedilmemiş turizm potansiyelinin de açığa çıkarılması açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Orada bulunan özellikle binlerce yıllık manastırlar ve diğer kiliseler ve tarihi eserlerin ortaya çıkarılması, aynı zamanda buraya yerli ve yabancı turistlerin de gelebilmesi için o yolların değerlendirilmesi gerekiyor. Tabi bunun yanında çeşitli konaklama tesisleri ve diğer turizm yatırımlarının yapılması bölge ekonomisine petrolün yanı sıra aynı zamanda bir turizm canlanması fırsatını getirecektir. Dolayısıyla petrolün bulunması ile birlikte başka sektörler, başka alanlarda da bir canlılığın olduğunu gözlemlemekteyiz. Bunun elbirliği ile özellikle yetkililerin ve uzman kuruluşların bu yönde uzun vadeli planlamalarla yatırımları etkinleştirmesi ve bu potansiyelin tüm bölge halkı tarafından paylaşılmasını sağlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.