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Gabar Dağı'ndaki orman yangını 11 saatte kontrol altında

Gabar Dağı'ndaki orman yangını 11 saatte kontrol altında

10:385/07/2025, суббота
DHA
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı'nda çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 11 saatte kontrol altına alındı.

Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı'nın Yenidemir köyü mevkisinde, dün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı.

İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 1 helikopter, 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 pikap ve toplam 37 personel ile müdahale edildi.

Ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 su tankeri ve ekibi de çalışmalara destek verdi.

Petrol kuyularına yakın mesafede devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, 11 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.  

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