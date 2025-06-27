Görenleri şaşkına çeviriyor: Minareyi bulan camiyi bulamıyor

İlk olarak küçük minare yaptırıldı daha sonra dan büyük minare yaptırıldı civar köyler ve mezralar da duysun diye sonrasında ise merkezi ezan okuma sitemi bağlandı. Köyümüze çifte minareli köy deyip merak edip gelenlerde oluyor. Köye ilk defa gelenler camiyi bulamayınca ya köyden birisine soruyorlar ya da tesadüfen buluyorlar. İnsanlara minare burada ancak cami nerede diye soruyorlar" dedi.