Güler anne 7 yıldır çocuklara örüyor: Hayır olduğu için hiç iplerim bitmiyor

"Hayır olduğu için hiç iplerim bitmiyor"

Ev kadını 2 çocuk ve 3 torun sahibi Güler Kasım, öğrenci sayısına göre üretim yaptığını söyledi.





Bu yıl Siirtli öğrencilere 40 şapka ördüğünü anlatan Kasım, şöyle devam etti:

"Gücüm yettiğince gayret ediyorum. Bazen arkadaşlarım da ip veriyorlar, Allah razı olsun. Hayır olduğu için hiç iplerim bitmiyor.





Şimdi bile 40 şapkalık ipim var. Modellerini kendim tasarlıyorum. Kızlarınkini ponponlu, erkeklerinkini daha düz yapıyorum. Her renk şapka üretiyorum. Takım renklerinden de örüyorum. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş renklerinden ördüm"











