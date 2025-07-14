Gurbetçilerin binlerce kilometrelik sıla yolculuğu Kapıkule'de son buluyor

"Toprağa bastıktan sonra her şeyi unutuyoruz"





Gurbetçilerden Ayla Batur ise memleketine kavuşmanın mutluluğunu dile getirerek, "Yol boyunca bir heyecan, bir heves oluyor. Yoruluyoruz ama bu bayrağı gördükten, toprağa bastıktan sonra her şeyi unutuyoruz. Gerçekten tarif edilemez bir duygu" diye konuştu.