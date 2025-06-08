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‘Hayatımda ilk defa gördüm' dedi: Görenler gözlerine inanamadı

‘Hayatımda ilk defa gördüm' dedi: Görenler gözlerine inanamadı

10:078/06/2025, Pazar
IHA
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Sivas'ta bir vatandaş mantar toplamak için çıktığı arazide devasa büyüklükte bir mantar buldu. Ağırlığı 8 kilogramı aşan mantarı görenler gözlerine inanamadı.

Yaz tatillerinde memleketi Sivas'a gelen gurbetçi Sedat Ural, mantar toplamak için araziye çıktı. Çepni kasabası kırsalında mantar aramaya başlayan Ural, ilk gördüğünde taşa benzettiği mantarın yanına gitti.

Devasa büyüklükteki mantarı bulunduğu yerden sökerek eve götüren Sedat Ural, gözlerine inanamadı. 8 kilogramı aşkın ağırlığa sahip olan mantarı komşuları ile paylaşmak isteyen Sedat Ural, "Önce taş zannettim ama gerçekten bir mantar. İlk defa böyle bir şey görüyorum" dedi.

"İlk defa böyle bir şey görüyorum"


Mantar toplamayı çok sevdiğini söyleyen gurbetçi Sedat Ural, "Almanya'nın Münih kentinde yaşıyorum. Genelde iznimi mantar sezonuna denk getiriyorum. Bugün de Çepni kasabası Beynamaz Yaylası'ndaydım. Böyle bir mantar buldum. Önce taş zannettim ama gerçekten bir mantar. Çok mutluyum. Komşularımlar da paylaşacağız bu mantarı. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Şaşırdım kaldım. 9 kiloya yakın bir mantar" şeklinde konuştu.

#Sivas
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