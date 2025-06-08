‘Hayatımda ilk defa gördüm' dedi: Görenler gözlerine inanamadı

"İlk defa böyle bir şey görüyorum"





Mantar toplamayı çok sevdiğini söyleyen gurbetçi Sedat Ural, "Almanya'nın Münih kentinde yaşıyorum. Genelde iznimi mantar sezonuna denk getiriyorum. Bugün de Çepni kasabası Beynamaz Yaylası'ndaydım. Böyle bir mantar buldum. Önce taş zannettim ama gerçekten bir mantar. Çok mutluyum. Komşularımlar da paylaşacağız bu mantarı. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Şaşırdım kaldım. 9 kiloya yakın bir mantar" şeklinde konuştu.