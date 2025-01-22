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Hazine arazisine inşa edilen 8 villa ekipler tarafından yıkıldı

Hazine arazisine inşa edilen 8 villa ekipler tarafından yıkıldı

16:4822/01/2025, Çarşamba
DHA
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Batman'da izinsiz yapılaşmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Hasankeyf ilçesinde hazine arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen 8 villa, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yıkıldı.

Batman'da hazine arazilerinin işgal edilmesi ve izinsiz yapılaşmaya yönelik çalışmalar sürüyor.



İl Özel İdaresi ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından yapılan alan incelemeleri sonucunda Hasankeyf ilçesi Urganlı köyünde kaçak yapılar tespit edildi.


Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, ruhsatsız şekilde kaçak olarak inşa edilen 8 villanın yıkım çalışmalarını başlattı.



Hazine arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen 8 villa, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yıkıldı.


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