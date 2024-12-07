Hindi ve tavuklarına yem vermek istemişti: Manzarayı görünce ne yapacağını şaşırdı

Belge, “Her sabah gelip onlara yemek atarak onları besliyordum. Sokak köpekleri saldırdı. Yavru iken onları aldım besledim satıp borçlarını ödeyecektim. Köpekler, 10 hindi, 10 tavuk ve bahçede bulunan koyunu yedi. Sabahları artık ben de korkuyorum. Bu köpekler bizlere de saldırabilir. Çocuklara da saldırabilir. 4 hindiyi de yaraladılar” dedi.