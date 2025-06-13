İsrail'in İran'a saldırısı hava ulaşımını etkiledi: Irak'a giden uçaklar Şırnak'a indi

İsrail ile İran arasında savaş uçakların rotasını da değiştirdi. İstanbul'dan Irak'a gitmek için havalanan birçok uçak Suriye ve Irak ile sıfır noktada bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na indi.

1 /4 İstanbul'dan Irak'ın Erbil kentine gitmek üzere havalanan Türk Hava Yollarına ait uçaklar peş peşe Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına inmeye başladı.

2 /4 Irak'a gidecek olan yolcular daha sonra otobüslerle karayolu ile Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a geçiş yaptı.



3 /4 Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanındaki uçak hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

