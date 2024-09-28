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Kars Baraj Gölü'nde alg patlaması: Suyun rengi yeşile döndü

Kars Baraj Gölü'nde alg patlaması: Suyun rengi yeşile döndü

09:5028/09/2024, Cumartesi
IHA
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Kars Çayı'nın beslediği Kars Baraj Gölü'nde alg patlaması nedeniyle gölün rengi yeşile büründü.

2017 yılında su tutmaya başlayan Kars Baraj Gölü'nün Eylül ayının son günleri renginin yeşile bürünmesi dikkat çekti.

Alg patlamasının yaşandığı göl havadan görüntülendi.

Kars Baraj Gölü'nün başlangıç notası olan eski Boğazköy bölgesinde su üzerinde bulunan yeşil tabakaya anlam veremeyen vatandaşlar, yetkililerin suyun renginin neden yeşile döndüğü araştırmasını istedi. 

Bazı vatandaşlar ise göl renginin yeşile bürünmesini müsilaj olarak değerlendiriyor.


Vatandalar, "Baraj suyu yeşil vaziyette, herhalde müsilaj dediğimiz şey bu olsa gerek, şu anda suyun rengi tamamen yemyeşil, barajın önünden başlıyor, arka tarafına kadar devam ediyor" dedi.Öte yandan, yeşile bürünen baraj gölü havadan görüntülendi. Dron ile çekilen görüntülerde gölün kıyı şeridinin tamamen yeşile büründüğü görüldü.

#Kars Çayı
#Boğazköy
#Alg patlaması

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