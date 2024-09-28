Kars Baraj Gölü'nde alg patlaması: Suyun rengi yeşile döndü

Vatandalar, "Baraj suyu yeşil vaziyette, herhalde müsilaj dediğimiz şey bu olsa gerek, şu anda suyun rengi tamamen yemyeşil, barajın önünden başlıyor, arka tarafına kadar devam ediyor" dedi.Öte yandan, yeşile bürünen baraj gölü havadan görüntülendi. Dron ile çekilen görüntülerde gölün kıyı şeridinin tamamen yeşile büründüğü görüldü.