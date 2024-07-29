Kazada 4 kişinin ölümüne sebep olan sürücünün dosyası kabarık: Birçok kez farklı ihlallerden ceza kesilmiş

Valilikten açıklama

Soruşturma sürerken, Batman Valiliği kazaya ilişkin açıklama yaptı. Gözaltındaki işlemleri devam eden sürücü M.A.A.'ya farklı tarihlerde birçok kez cezanın kesildiğini belirtildiği açıklamada, "Trafik kazasına karışan sürücü M.A.A . gözaltına alınmış olup, hakkında yapılan inceleme sonucunda farklı tarihlerde plakasız araç kullanma, ışıklı (çakarlı) araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden cezai işlem uygulandığı tespit edilmiştir. Kaza ile ilgili adli tahkikat devam etmekte olup, kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.





Diğer yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Batman-Siirt çevre yolunda yaşanan elim trafik kazasında, ilimiz Merkez Yavuz Selim Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan İlyas Oğuz, bebeği ve iki aile ferdi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhum öğretmenimiz İlyas Oğuz'a, evladına ve aile üyelerine Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.







