Kırıkkale'de 6 katlı bina yıkımda çöktü: 3 binada hasar oluştu

Yıkılan binada yaşayan Nursel Açar ise, "Bir süre önce gece binamızın duvarları çatladı ve dışarı çıktık. Deprem oluyor zannettik. Aşağı indiğimizde kolonların patladığını gördük. Ben depremzedeyim, Hatay'da depreme yakalandım ve enkazdan çıktım. Yetkililere binaya girip girmeyeceğimi sordum. Ardından binaya 4 mühendis gönderdiler ve buranın acil terk edilmesi gerektiğini söyledi. O günden beri de binaya girmedim ve birkaç önce yıkım başladı. Bugün de yıkılırken yan binalar hasar aldı" ifadelerini kullandı.