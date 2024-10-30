Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Kontrolden çıkan otomobil yaya kaldırımına çıktı: Yaralılar var

Kontrolden çıkan otomobil yaya kaldırımına çıktı: Yaralılar var

07:5030/10/2024, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'daki kaza, Alaca-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Yozgat istikametine seyir halinde olan Muhammet Furkan Çetin yönetimindeki 06 BJR 288 plakalı otomobil Emniyet Kavşağı'na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulup orta refüje çıktıktan sonra yaya kaldırımına çarparak durabildi.

Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ahmet Erdugan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#Çorum
#Alaca
#Yozgat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
THY indirimli yurt içi gidiş dönüş bilet kampanya bugün sonlanıyor