Kontrolden çıkan TIR kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca korku dolu anlar yaşattı: 2 yaralı

Kemal Tekdaş (41) yönetimindeki 27 V 6839 plakalı TIR, sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen Bedri Uykuyatan (58) yönetimindeki 73 AAL 794 plakalı tankere arkadan çarptı. Bedri Uykuyatan ise önündeki 2 TIR ile 1 otomobile çarptı.