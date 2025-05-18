Korku dolu üç dakika: Dede ile torunu fotoğraf çektirirken Melendiz Çayı'na düştü

İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan dede ile torunu ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.