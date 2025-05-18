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Korku dolu üç dakika: Dede ile torunu fotoğraf çektirirken Melendiz Çayı'na düştü

Korku dolu üç dakika: Dede ile torunu fotoğraf çektirirken Melendiz Çayı'na düştü

18:2618/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
IHA
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Aksaray'da Ihlara Vadisi'nden geçen Melendiz Çayı'nda fotoğraf çektirmek isteyen dede ve torunu suya düşerek yaralandı.

Olay, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesindeki Ihlara Vadisi kanyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailecek Ihlara Vadisi'ne gezmeye gelen C.A. (64) ve torunu E.E.I. (7) kanyon içerisinden geçen Melendiz Çayı'nda fotoğraf çektirmek istedi. 

Çayın kenarına geçen dede ve torun aile üyeleri tarafından fotoğraf çekildiği esnada, dengesini kaybeden torun düşmemek için dedesine tutundu. Dede de dengesini kaybedince dede ile torun yaklaşık 2 metre derinliğindeki suya düştü. 

Vadide bulunan diğer vatandaşlar hemen suya atlayarak dede ile toruna müdahalede bulundu. Dede ve torun vatandaşlar tarafından yaklaşık 3 dakika suda kaldıktan sonra güçlükle çıkarılırken vadi güvenlik görevlileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. 

İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan dede ile torunu ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan dede ile torunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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