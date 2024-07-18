Lavanta bahçesindeki hasat hayran bıraktı: Hedefi daha fazla üretip ihraç etmek

Lavantanın hububata göre çok daha avantajlı olduğunu ifade eden Haliloğlu, "Lavanta yağının litresini, ortalama 2 bin liraya satıyoruz. Bölgemizde tarlalar genellikle nadasla kullanılır. Bir yıl ekilir, bir yıl bekler. Bir hesap yapıldığında tarlaya buğday veya arpa yerine lavanta ekersek masrafı da düştüğümüzde yıllık 40-50 bin lira getirisi olabilir." diye konuştu.