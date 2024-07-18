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Lavanta bahçesindeki hasat hayran bıraktı: Hedefi daha fazla üretip ihraç etmek

16:41 - 18/07/2024 Perşembe
AA
<p>Yozgatlı çiftçi Harun Haliloğlu, Sarıhacılı Mahallesi'nde 2021 yılında yurt dışından getirdiği fidelerle kurduğu lavanta bahçesinde 3. kez hasat yapıyor.</p>
Yozgatlı çiftçi Harun Haliloğlu, Sarıhacılı Mahallesi'nde 2021 yılında yurt dışından getirdiği fidelerle kurduğu lavanta bahçesinde 3. kez hasat yapıyor.

Yozgatlı çiftçi Harun Haliloğlu, yurt dışından getirdiği fidelerle Sarıhacılı Mahallesi'nde lavanta bahçesi kurdu. Haliloğlu, kurduğu lavanta bahçesinde 2021 yılından beri 3. kez hasat yapıyor.

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Haliloğlu, 8 dönümlük bahçesinde gazetecilere, lavantanın, hububata alternatif ürün araştırırken dikkatini çektiğini, bahçeyi 2021'de yurt dışından getirdiği 15 bin fideyle oluşturduğunu söyledi.

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Lavantanın Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığını, Yozgat'ın iklimine de çok uygun olduğunu belirten Haliloğlu, "Dördüncü yılımızda 3. hasadımızı yapıyoruz. Katma değerli ürün üretilmesi açısından lavanta, Yozgat için tavsiye edebileceğim bir ürün." dedi.


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Lavantanın hububata göre çok daha avantajlı olduğunu ifade eden Haliloğlu, "Lavanta yağının litresini, ortalama 2 bin liraya satıyoruz. Bölgemizde tarlalar genellikle nadasla kullanılır. Bir yıl ekilir, bir yıl bekler. Bir hesap yapıldığında tarlaya buğday veya arpa yerine lavanta ekersek masrafı da düştüğümüzde yıllık 40-50 bin lira getirisi olabilir." diye konuştu.

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Haliloğlu, lavantanın ilaç ve kimya sanayinde kullanıldığını, fazla üretilip ihracatının da yapılabileceğini sözlerine ekledi.

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#lavanta
#yozgat
#çiftçi
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