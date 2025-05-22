Masalsı görüntülere sahne oluyor: Bakanlık koruma altına aldı! Bölgenin incisi

Dipsiz Göl Şelalesi'ne ilk defa gittiğini ifade eden Cihan Biçer, "Dipsiz Göl Şelalesi'nin kış aylarında fotoğraflarını görmüştüm. Bugün de boş zamanımı değerlendirmek için buraya geldim. Burayı çok beğendim. Doğayla iç içe olduğunuzu ve huzurlu hissediyorsunuz. Kuş sesleri, çiçekler, böcekler, suyun akışı insana huzur veriyor. Daha öncesinde internette görmüştüm. Doğal bir güzellik, huzurlu ve ailemizle vakit geçirebileceğimiz bir yer. Ayrıca fotoğraflar çekinebileceğimiz bir yer. Ben burayı çok beğendim" şeklinde konuştu.