Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bilecik
'Murat 124'ü için vasiyet verdi son isteği yerine getirildi: Adeta çocuğu gibiydi

'Murat 124'ü için vasiyet verdi son isteği yerine getirildi: Adeta çocuğu gibiydi

15:3011/02/2025, Salı
G: 12/02/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Bilecik'te, cenazesinin 29 yıldır adeta gözü gibi baktığı "Murat 124" model otomobiliyle taşınmasını vasiyet eden ve dün 90 yaşında yaşamını yitiren Celil Gülen'in isteği, yakınlarınca yerine getirildi. Celil Gülen'in tabutu, vasiyeti üzerine Murat 124'ünün tavanına kendisinin monte ettiği standa konularak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden Osmangazi Camisi'ne getirildi.

Bilecik'te, cenazesinin 29 yıldır adeta gözü gibi baktığı "Murat 124" model otomobiliyle taşınmasını vasiyet eden ve dün 90 yaşında yaşamını yitiren Celil Gülen'in isteği, yakınlarınca yerine getirildi.

Bir akrabasından 1996'da satın aldığı 1975 model, tüm parçaları orijinal yeşil renkli Tofaş "Murat 124"üyle 29 yıldır adeta çocuğu gibi ilgilenen, sabah akşam bezle otomobilini temizleyen Gülen, dün evinde hayatını kaybetti.

Celil Gülen'in tabutu, vasiyeti üzerine Murat 124'ünün tavanına kendisinin monte ettiği standa konularak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden Osmangazi Camisi'ne getirildi.


Gülen'in damadı 58 yaşındaki Osman Bal, gazetecilere, kayınbabasının otomobilini çok sevdiğini, vaktinin çoğunu onunla ilgilenerek geçirdiğini söyledi.

Kayınbabasının vefatı nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getiren Bal, "Rahmetlinin bir vasiyeti vardı, 'Benim bu arabam cenaze arabam olsun' diyordu. Biz de onun vasiyetini yerine getirmiş olduk. Nur içinde yatsın." dedi.

Celil Gülen'in naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze aracıyla götürüldüğü Pelitözü Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

#Bilecik
#Murat 124
#Celil Gülen
#Osman Bal

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Oğuz Çetin yoğun bakıma alındı