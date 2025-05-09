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Nöbette asker fark etti: Koruma altına alındı

Nöbette asker fark etti: Koruma altına alındı

14:239/05/2025, Cuma
IHA
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev yapan hudut karakolu personeli, nöbet esnasında nadir görülen bir saz kedisi yavrusu buldu.

Cizre'ye bağlı Güzeller Hudut Karakolu'nda nöbet tutan personel, karakol çevresinde yavru bir saz kedisi fark ederek durumu Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, nöbet noktası civarında yaptıkları incelemede yavru saz kedisini sağlıklı şekilde buldu.

Yapılan ön değerlendirmede hayvanın genel sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma ya da travma belirtisi taşımadığı belirlendi.

Saz kedisi yavrusu, geçici bakım için Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı rehabilitasyon merkezine götürüldü. Buradan da ileri tetkik ve bakım işlemleri için Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Yavrunun gelişimi, veteriner hekimler ve uzman ekipler tarafından yakından izlenecek.

DKMP yetkilileri, saz kedisinin doğada nadiren karşılaşılan türlerden biri olduğunu ve korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

#Şırnak
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#Saz kedisi
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