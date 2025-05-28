Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Okulda yılan paniği: Öğretmen tarafından yakalandı

Okulda yılan paniği: Öğretmen tarafından yakalandı

12:1728/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Sivas'ta bir okulun bahçesinde paniğe neden olan yılan, öğretmen ve öğrencinin uzun uğraşları sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.

Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler okulun bahçesinde giren yılan nedeniyle panik yaşadı.

Olaya müdahale eden öğretmen Devran Çelik ve öğrencilerin uğraşları sonucu yılan kontrollü şekilde yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çuvala koyarak araziye bıraktı


Yılanı korkusuzca yakalayarak doğaya bırakan Devran Çelik, "Yılanı ilk başta öğrencilerimiz görmüştü. Çok korkmuşlar, panikle benim yanıma geldiler. Ben yılanı ilk gördüğümde, yılana zarar vermemeleri gerektiğini, onun da zararsız bir hayvan olduğunu söyledim. Kendiliğinden geldiği yere tekrar gideceğini söyledim. Bir süre gözlemledikten sonra yılanın okul binasının içine girmeye çalıştığını fark ettim. Kontrollü bir şekilde, yanımda bulunan cesur bir öğrenci ile yılanı çuvala koyduk. Daha sonra boş bir araziye bıraktık. Hayvan da bizden çok korkmuştu, zararsız bir hayvandı, kimsenin korkmasına gerek yok" diye konuştu.

#Sivas
#Devran Çelik
#Yılan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB İL DIŞI ATAMA ROTASI OLUŞTU: MEB öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru nereden, nasıl yapılır?