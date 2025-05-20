Ömrü 15 gün: Koparmanın cezası 557 bin lira

Şakayıkgiller familyasına ait olan ve antioksidan bileşikler içeren Cehrilik Lalesi, yılda sadece bir kez çiçek açıyor. Açtıktan sonra ise 15 gün gibi kısa bir ömre sahip olması nedeniyle vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı kaçırmamak için bölgeye akın ediyor. Ayrıca bu hassas bitkiyi koparmanın cezası da oldukça yüksek. Çevre Kanunu'na göre biyolojik çeşitliliğini tahrip etmekten 557 bin 212 lira cezai işlem uygulanabiliyor.