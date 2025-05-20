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Ömrü 15 gün: Koparmanın cezası 557 bin lira

Ömrü 15 gün: Koparmanın cezası 557 bin lira

14:4620/05/2025, Salı
IHA
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Yozgat'ın doğal zenginliklerinden biri olan ve endemik bir tür olarak bilinen Cehrilik Lalesi, bu yıl da renkli görüntüleriyle kendini gösterdi. Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Cehrilik bölgesinde kendiliğinden yetişen bu nadide çiçek, hem görsel şölen sunuyor hem de arılar için önemli bir polen kaynağı olarak doğaya katkı sağlıyor.

Şakayıkgiller familyasına ait olan ve antioksidan bileşikler içeren Cehrilik Lalesi, yılda sadece bir kez çiçek açıyor. Açtıktan sonra ise 15 gün gibi kısa bir ömre sahip olması nedeniyle vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı kaçırmamak için bölgeye akın ediyor. Ayrıca bu hassas bitkiyi koparmanın cezası da oldukça yüksek. Çevre Kanunu'na göre biyolojik çeşitliliğini tahrip etmekten 557 bin 212 lira cezai işlem uygulanabiliyor.

Bölgeye gelen vatandaşlar, çiçeklerin koparılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Ailesiyle birlikte laleleri görmeye gelen Ramazan Alkan, "İç Anadolu Bölgesi'nde sadece Yozgat'ta yetişen bir bitki. Bu çiçekleri bu gülleri ailece görmeye geldik. Çok güzeller. İnsanlarımız bilinçsizce koparıyor. Bunları koparmamak lazım. Koparma gülleri dalında kalsın. Cehrilik Lalesi Yozgat'ta yetişen bölgemize has bir bitki" dedi.

Sorgun'dan gelen Fatih Alkan ise "15 günlük bir ömre sahip olduğu için ailemizle bunları görüp tanımak lazım diyerek geldik. Ziyaret ediyoruz. 15 gün içerisinde görmek istiyorsanız gelip görebilirsiniz " diye konuştu.

Cehrilik Lalelerinin nadirliğine dikkat çeken Murat Kaya, " Yozgat'a özgü endemik bir çiçek. Mayıs ayında açıyor. Biz de merak ettik ailece gelip gördük. Herkesi endemik bir bitki olan laleleri görmek için buraya bekliyoruz " ifadelerini kullandı.

Sadece Yozgat'ın iklim şartlarına adapte olan Cehrilik Lalesi, ağrı kesici özelliğinin yanı sıra doğal antioksidan içeriğiyle de bilimsel araştırmalara konu oluyor. Yerel halk ve yetkililer, bu endemik türün korunması için farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.

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